So denkt die „Krone“-Community über das Sterben

Warum ist sterben so teuer?

6000 Euro für ein Begräbnis mag in Summe viel klingen, doch wirft man einen Blick auf die genauen Ausgaben, kommt man schnell auf diese oder noch höhere Summen. Einen Teil bekommt der Bestatter, welcher sich um die Organisation, Traueranzeige, Überführung und Versorgung der Verstorbenen, Personal, Deko und vieles mehr kümmert. Je nach Bestattung fallen dann Gebühren für das Krematorium oder den Grabplatz an. Ein neues Erdgrab in Wien kostet zwischen 300 und 800 Euro für 10 Jahre.