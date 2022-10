„Der Friedhof bekommt immer größere Lücken“

Warum Gräber aufgelassen, es am Friedhof ruhiger wird, hat natürlich auch mit der Teuerung zu tun. „Der Friedhof bekommt Lücken, die Leute wollen oder können sich Grabsteine nicht mehr leisten“, meint die ausgebildete Bestatterin. Die Holzpreise für Särge sind genau so durch die Decke gegangen wie Preise für Paraffin bei den Kerzen. „Kremation, Friedhofsgebühren und Co.: Eine Bestattung, bei der wirklich alles dabei ist, kostet schon an die 6.000 Euro, exklusive Grabstein. Das kann sich nicht jeder leisten!“