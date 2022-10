Soll man Angst vorm Tod haben? Wenn ja, wie viel?

Die Angst vor dem Tod ist so uralt und amüsant wie jener Teil der Menschheit, der ihr unterliegt. Da Ängste jedoch selten das Resultat rationaler Überlegungen sind, sondern meist Folge anderer Ängste, wie bereits Roosevelt ahnte („The only thing we have to fear is fear itself“), wird die Angst vor dem Tod auf absehbare Zeit nicht aus den Menschenhirnen zu tilgen sein. Dies ist umso erstaunlicher, als die Argumente gegen die Angst vor dem Tod jene dafür bei Weitem überwiegen, welche da wären: