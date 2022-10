Großglockner Hochalpenstraße schließt am Freitag

Vor allem im Hochgebirge wird es im Lauf der Woche deutlich winterlicher. Die Großglockner Hochalpenstraße führt auf bis zu 2504 Metern Seehöhe. Sie verbindet die Bundesländer Salzburg und Kärnten. Auf einer Länge von rund 47 Kilometern startet sie in Ferleiten in Salzburg ung geht nach Heiligenblut in Kärnten.