Altachs Torgarantin (k)ein Fall für das ÖFB-Team

Neulengbachs Verteidigerin Tatjana Weiss wusste in der 38. Spielminute nicht so ganz, wie ihr eigentlich geschah, als sie den Ball nach einem Abstoß zu einer ihrer Mitspielerinnen passen wollte. Denn wie aus dem Nichts grätschte Eileen Campbell dazwischen, die in der Folge Torfrau Larissa Rusek keine Chance ließ und das Goldtor zum 1:0-Sieg, dem siebten ihrer SPG Altach/Vorderland in der laufenden Saison, machte.