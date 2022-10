Skorpion lag bei Mühlviertlerin (41) im Bett

Ein ungebetener Gast machte es sich Freitagabend im Schlafzimmer einer zweifachen Mutter in Zwettl an der Rodl (OÖ) gemütlich. Die Frau hatte sich ins Bett gelegt und gegen 21.45 Uhr plötzlich an ihrem Arm etwas gespürt. „Es fühlte sich an wie ein Stück Rinde. Aber ein lebendiges Stück“, so die 41-Jährige. Sie beschloss, der Ursache auf den Grund zu gehen, drehte das Licht auf und sah einen Eindringling, mit dem man im Mühlviertel normalerweise nicht rechnet: einen Skorpion!