Pacult sauer: „Da waren einige noch in der Kabine“

Peter Pacult (Klagenfurt-Trainer - via „Sky“): „Die Spiele gegen die WSG sind einfach immer eng. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Wenn du nach eineinhalb Minuten ein absolut vermeidbares Tor bekommst, dann waren einige wahrscheinlich noch in der Kabine. So darfst du diese Chance nicht verteidigen. Dann läufst du hinterher. Auch das 0:2 war wieder kurios. Nach einer Standardsituation laufen sie in einen Konter mit fünf Mann Übergewicht. In der Pause habe ich gesagt: Selbst wenn das in einer Knabenmannschaft passiert, schimpft man als Trainer. Durch den schnellen Anschlusstreffer sind wir aber in das Spiel zurückgekommen und in der zweiten Halbzeit hatten wir dann unsere Möglichkeiten, haben Druck gemacht und sind verdient zum Ausgleich gekommen. Wie wir uns dann in den letzten Minuten wieder verhalten, geht nicht. Wenn wir schon den Ausgleich machen, müssen wir dieses X zu Hause auch retten. Dass der ein oder andere Spieler dann nicht mehr den Rückwärtsgang findet, ist schade.“