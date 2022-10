Zeitumstellung bringt die innere Uhr aus dem Takt

Ein wichtiger Punkt ist es, sich in der ersten Woche nach der Zeitumstellung nicht zu viel an Terminen aufzuhalsen. Bei sämtlichen Schwierigkeiten, die auftreten können, sollte man bei starken Auswirkungen den Hausarzt aufsuchen und sich an einen Facharzt überweisen lassen. Keinesfalls sollte man aber deshalb Medikamente oder sonstige Präparate einnehmen. „Menschen, die an Ein- oder Durchschlafstörungen leiden, sollten rechtzeitig den Arzt aufsuchen, um die entsprechende Abklärung und Behandlung in die Wege zu leiten“, sagt Bernhard Haider, Fachgruppenvertreter-Stellvertreter für Neurologie in der Ärztekammer OÖ.