Zweimal erwischt: Wiens dümmster Raser

So wurde ein 23-Jähriger nachts beim unerlaubten Überholen eines Pkw in der Nussbaumallee in Simmering erwischt. Er war mit 77 km/h durch die 30er-Zone gebrettert. „Herr Inspektor, ich muss zu einem wichtigen Termin“, lautete seine Ausrede gegenüber den Beamten. Dann gestand der junge Raser weiters, dass er bereits vor zwei Jahren den Schein wegen Haschkonsums verloren hatte. „Ich möchte ihn nicht nochmals verlieren“, bettelte er. Da zeigte sich auch der Schnellrichter vor Ort gnädig. Es gab nur eine Anzeige. Also war eine Geldstrafe zu zahlen. Der Rowdy zeigte sich zufrieden und gab Gas.