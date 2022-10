Frühere Sanktionen gegen Iran und Russland wirken

Bei den russischen Exporten ist es ein Minus von 36 Prozent, die Importe sind um mehr als 30 Prozent zurückgegangen. Das teilte das Kiel Institut für Weltwirtschaft (ifW) am Freitag mit. Für den Iran sei das Minus mit 41 Prozent bei den Exporten und 83 Prozent bei den Importen noch deutlicher ausgefallen. Seitdem die Sanktionen eingeführt wurden, ist in beiden Ländern ein Wohlstandsverlust eingetreten. Dieser ist im Iran eine Spur höher als in Russland (1,7 Prozent vs. 1,5 Prozent).