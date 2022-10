Sozialbetrüger (29) sackte über 10.000 Euro ein

Der im Tiroler Oberland lebende Türke steht in Verdacht, zwischen März 2020 und Mai 2022 über insgesamt acht Bezugszeiträume Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe erschlichen zu haben. Der Verdächtige habe laut Polizei in dieser Zeit „nachweislich mehrere über die Geringfügigkeitsgrenze hinausgehende Einkünfte bezogen sowie diverse Meldepflichten nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz nicht eingehalten.“ Schaden in diesem Fall: mehr als 10.000 Euro!