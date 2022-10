Das „Gargellner Fenster“ und der Heilige Fidelis

Fidelis war der Sohn eines Gastwirts und studierte später in Freiburg Philosophie und Rechtswissenschaft. Von 1604 bis 1610 begleitete er den Freiherrn Wilhelm von Stolzingen auf dessen Reisen durch Frankreich, Oberitalien und die spanischen Niederlande, um Lebenserfahrung zu sammeln und neue Sprachen zu lernen. Danach war er als Advokat und Beisitzender am Obersten Gerichtshof tätig. Doch entmutigt durch Misswirtschaft und Korruption, trat Markus Rey 1612 dem Kapuzinerorden bei und nahm den Ordensnamen Fidelis an. Er wurde an verschiedenen Orten in der Seelsorge und der Klosterleitung eingesetzt. 1617 und 1619 war er als Prediger in Bludenz und Feldkirch unterwegs. Im Jahr 1621 ernannte man ihn schließlich zum Guardian des Kapuzinerklosters in der Montfortstadt. Aufständische Bauern ermordeten den Geistlichen 1622, als er auf Missionstätigkeit in Graubünden war. Sein Leichnam wurde später nach Chur überstellt, während sein Haupt und seine linke Hand ins Kloster nach Feldkirch kamen.