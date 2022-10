Putins Patentochter zu Fuß nach Litauen geflohen

Xenia Sobtschak hatte in den vergangenen Monaten auf ihrem YouTube-Kanal und weiteren Plattformen mehrfach den Krieg in der Ukraine kritisiert. Dennoch war sie von der Justiz unbehelligt geblieben, bis sie in einem Fall von groß angelegter Erpressung verdächtigt wurde. Sobtschaks Wohnsitz soll am Mittwochmorgen durchsucht worden sein, berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS. Offiziell wurden die Ermittlungen nicht bestätigt. Laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums gebe es aber „schwerere Vorwürfe“ als nur Erpressung.