„Nur in Moskau entkommt man der Propaganda“

„Zuwiderlaufende Zustände“ in Österreich

Kaum ein Land allerdings stürzte im Ranking so weit ab wie Österreich, von Platz 17 auf 31. „Es gibt Zustände, die dem korrekten Verhältnis zwischen Regierung und Journalismus in einer liberalen Demokratie zuwiderlaufen“, so Fritz Hausjell, Präsident von Reporter ohne Grenzen.