Journalistin mit Tochter aus Russland geflohen

Zwischenzeitlich hielt sich die Journalistin in Deutschland auf, wo sie für die Zeitung „Die Welt“ arbeitete. Im Juli kehrte Owsjannikowa nach Russland zurück, um das Sorgerecht für ihre beiden minderjährigen Kinder zu kämpfen, das ihr in Russland lebender Ex-Mann ihr wegnehmen wollte. Ihre Kritik an der russischen Offensive in der Ukraine setzte sie fort.