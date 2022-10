Ist das letzte „FIFA“ gleichzeitig auch das beste?

Die Spannung in der Luft ist förmlich zu spüren, als die beiden Mannschaften das Feld im Emirates-Stadion betreten. Das Nordlondoner Derby zwischen Arsenal und Tottenham verlangt Spielern und Fans alles ab. Am Ende steht eine rote Karte bei Tottenham und ein 3:1 Sieg der Gunners, deren Fans siegestrunken „We Are Top Of The League“ singen.