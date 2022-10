London: Kriegsgegner sabotieren Russlands Bahnnetz

Zu dem Sabotageakt habe sich eine russische Anti-Kriegs-Gruppe namens „Stop the Wagons“ (STW) bekannt, hieß es im täglichen Bericht. Die Aktionen seien Teil eines größeren Trends zu vermehrten Angriffen auf die Schienennetze in Russland und Belarus (Weißrussland). Die russische Armee sei von dem mehr als 33.000 Kilometer langen Bahnnetz in Russland enorm abhängig. Nur so könne sie ihre Einheiten in die Kriegsgebiete in der Ukraine transportieren.