Nach Crash: Kastenwagen und Wohnmobil in Flammen

Flammeninferno am Mittwoch auf der Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Kurz nach der Staatsgrenze bei Ebbs im Bezirk Kufstein kollidierte in den frühen Morgenstunden ein Wohnmobil mit einem defekten Kastenwagen. Beide Fahrzeuge gingen daraufhin in Flammen auf und brannten komplett aus. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.