Für Drogendealer (19) klickten die Handschellen

Die Kriminalbeamten des SPK Villach hatten den Draustädter seit Oktober 2021 im Auge. „Nachdem die Staatsanwaltschaft Klagenfurt am 13. Oktober die Festnahme des Mannes angeordnet hatte, wurde dieser an der Wohnadresse seiner Freundin in Villach angetroffen und festgenommen“, heißt es seitens der Polizei. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.