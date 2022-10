Stadt Klagenfurt wird von 60 PV-Anlagen versorgt

Klagenfurt will klimaneutral werden

Von den 365 öffentlichen Gebäuden in Klagenfurt sind 60 mit Sonnenstrom ausgestattet. „Bis Ende des Jahres sind weitere 22 PV-Anlagen in Planung oder bereits in Bau.“ Der Vorteil für die Nutzer der Immobilien liegt nicht nur im nachhaltig produzierten Strom, sondern auch darin, dass diese Sonnenenergie ohne Netzgebühr genutzt werden kann.