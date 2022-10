Lewis Hamilton: „Verdammt hart, ich bin am Ende“

Knapp daneben ist auch vorbei. In keinem Saisonrennen war Lewis Hamilton der Chance, ganz oben auf dem Podium Platz zu nehmen, so nah wie in Austin. Und dennoch hieß der Sieger am Ende einmal mehr Max Verstappen. Dabei hatte der Brite alles gegeben: „Es war verdammt hart da draußen, ich bin am Ende!“