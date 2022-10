Netz lacht über versemmelte Hymne von Country-Star

Eigentlich ist die 25-Jährige für ihre bemerkenswerte Stimme bekannt, am Circuit of the Americs konnte sie ihr Talent jedoch nicht so richtig unter Beweis stellen. Zwar traf Roberts die ersten Töne von „The Star-Spangled Banner“ ganz nach Plan, nach 40 Sekunden versagte ihre Stimme jedoch zunehmend, das Publikum bekam eher ein Geschreie als einen melodischen Gesang geboten.