Rishi Sunak wird neuer britischer Premierminister

Sieben Wochen nach seiner Niederlage gegen Liz Truss bei der ersten Tories-Wahl in diesem Jahr ist Rishi Sunak als Sieger aus dieser Wahl hervorgegangen. Er wird jetzt neuer britischer Regierungschef. Konkurrentin Penny Mordaunt gab am Montag ihre Kandidatur auf. Sunak, Sohn indischer Einwanderer, wird der erste Premierminister sein, der einer ethnischen Minderheit in Großbritannien angehört.