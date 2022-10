Rishi Sunak bewirbt sich um Amt des Premiers

Johnson will ein Comeback

Auch Ex-Premier Boris Johnson soll seinen Hut für das Amt des Premierministers erneut in den Ring werfen. Verbündete gaben schon an, Johnson stehe bereit und habe auch genügend Unterstützer beisammen. Am Samstagmorgen kehrte der 58-Jährige deshalb - nach einem abgekürzten Karibikurlaub - mit seiner Familie wieder nach London zurück.