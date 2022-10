So finden Sie heraus, ob Ihr Passwort sicher ist

Wer seine beim jö-Club genutzten Zugangsdaten auch auf anderen Websites verwendet, sollte also seine Account-Sicherheit checken. Hierfür bietet sich ein Besuch auf haveibeenpwned.com an: Auf dieser Website können Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben und überprüfen, ob diese in Passwort-Datenbanken enthalten ist, die Cyberkriminelle in Hacker-Foren und im Darknet verteilen. Das Tool verrät zudem, wo Cyberkriminelle die Zugangsdaten erbeutet haben. Einen ähnlichen Service bietet auch das deutsche Hasso-Plattner-Institut an.