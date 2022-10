Passwörter gestohlen: Cyberattacke auf jö-Kunden

Wie der zuständige Mediensprecher Werner Beninger gegenüber krone.at erklärte, sei es im Laufe des Wochenendes zu „auffälligen Bewegungen“ bei Kundentransaktionen gekommen. So sei man dem Cyber-Betrug auf die Schliche gekommen. Sämtliche jö-Kunden und Partner wurden informiert, hieß es in der Aussendung des Unternehmens am Montagmorgen. Ein Warnhinweis fand sich auf der Homepage des Unternehmens, in den Social-Media-Kanälen war zunächst kein Vermerk zu der Causa zu finden. Auf Nachfrage seitens krone.at wurde versichert, dass dies nun unmittelbar erfolgen werde.