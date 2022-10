Historisch schlecht! Barisic wird zum Psychologen

Denn Rapid ist historisch schlecht. Zumindest in Hütteldorf. Vier Liga-Heimpleiten in Folge gab es noch nie! Ebenso wie nur vier Pünktchen aus sechs Heimpartien. Rekordverdächtig ist auch der Tiefschlaf nach Anpfiff: Hedl und Co. kassierten bereits sechs Gegentore in der ersten Viertelstunde.