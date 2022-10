Rapid Wien vs. Austria Klagenfurt - ab 17 Uhr LIVE

„Müssen stark sein in der Birne“

Barisic sprach von einer „skurrilen Situation, dass wir uns als Trainer gegenüberstehen. Ich habe ihm viel zu verdanken. Er hat mich als Co-Trainer ins Profi-Geschäft geholt, es waren drei ziemlich erfolgreiche Jahre miteinander.“ Von Pacults Meriten in Kärnten - Aufstieg in die Bundesliga und Qualifikation für die Meistergruppe - zeigte sich der 52-Jährige beeindruckt. „Das, was er in den letzten Jahren bei Austria Klagenfurt gemacht hat, ist zu respektieren. Das sind tolle Erfolge, die er eingefahren hat, und spricht für seine Qualitäten.“