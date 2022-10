Barisic: „So weit sind wir noch lange nicht“

Da habe es seine Mannschaft „nicht geschafft, aus unserem Drittel rauszukommen. Wir haben die Zweikämpfe nicht bestritten, wie man sie bestreiten muss, und sind schlicht nicht mit der nötigen Energie ins Spiel gestartet, haben uns verzettelt und Fehler gemacht.“ Die zweite Halbzeit sei „viel besser“ gewesen. Barisic: „Ich würde mir aber schon wünschen, dass wir in jedem Match von Beginn an so spielen, wie wir‘s in der zweiten Halbzeit getan haben.“