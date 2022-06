Sorge um Gesundheit: Wallner zieht sich zurück

Nehammer: „Belastungen in der Spitzenpolitik unglaublich hoch“

Bundeskanzler Karl Nehammer kommentierte bereits: „Die Belastungen in der Spitzenpolitik sind oftmals unglaublich hoch und für die Gesundheit eine schwere Belastung. Ich wünsche Markus Wallner beste und vollständige Genesung und dass er sich die Zeit nimmt, die er braucht, um wieder zu Kräften zu kommen und seine Arbeit als Landeshauptmann für das Land Vorarlberg wieder aufzunehmen. Die Gesundheit steht über allem, auch in der Politik.“