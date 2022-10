Lukas Nemecz nach starkem Auftakt auf Platz drei

Golfprofi Lukas Nemecz ist stark in das World-Tour-Turnier in Palma de Mallorca gestartet. Wenige Tage nach seinem neunten Platz in Sotogrande legte der Steirer am Donnerstag mit einer 65er-Runde (6 unter Par) los und lag als Dritter zwei Schläge hinter dem führenden Dänen Marcus Armitage.