Karner holt sich Unterstützung gegen Schlepper

Illegale Migration und die Schlepperkriminalität stehen im Zentrum des Gipfeltreffens, an dem zwölf Minister und EU-Innenkommissarin Ylva Johansson, am Donnerstag in Berlin teilnehmen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) konnte sich dabei der Unterstützung seiner deutschen Amtskollegin Nancy Fraser vergewissern.