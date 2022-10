Neuer Rekord: 3500 Aufgriffe in einer Woche

Am stärksten war der vergangene Samstag, an dem innerhalb von 24 Stunden landesweit 606 Migranten angetroffen wurden – so viele wie manch eine kleine burgenländische Ortschaft Einwohner hat. Die vergleichsweise wenigsten Aufgriffe gab es am Montag davor mit knapp 400. Die meisten sind Afghanen, Syrer sowie Inder.