Bauer und Feuerwehr verhinderten Inferno auf Hof

Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können: Ein vermeintlich bereits gelöschter Schwelbrand im Hackschnitzellager eines Bauernhofs in Reith bei Kitzbühel flammte am Donnerstagabend neu auf. Der Landwirt (69), der bereits am Nachmittag den Brand mit einem Gartenschlauch bekämpft hatte, alarmierte letztlich doch die Feuerwehr.