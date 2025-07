Schwere Verletzungen! Teamspieler fallen lange aus

Mit Nico Kaltenbrunner, Quincy Diggs und Fabio Söhnel hat das Team Vienna derzeit nur drei fitte Spieler zur Verfügung. Beim Quest-Turnier am kommenden Wochenende in Tschechien hilft Elias Wlasak aus. Es braucht auf längere Sicht aber noch zwei zusätzliche Spieler. „Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir das Team erweitern. Wir prüfen unsere Optionen“, so Saracevic.