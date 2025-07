Nach 38 Grad im Osten: Jetzt kommt Unwetter!

Am Donnerstag steigen die Temperaturen kräftig an – es wird der heißeste Tag der Woche. Nach dem Hitzerekord ist mit der Sonne dann (vorerst) Schluss. In einem Interview erklärt eine Meteorologin, ob und wo in den nächsten Tagen Unwetter möglich sind. Drohen uns wieder so starke Gewitter wie zuletzt in Tirol? Am Ende gibt sie die Antwort.