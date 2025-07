Norwegens junger Prinz überrascht mit erster Firma

Adelsexperten reiben sich die Augen

Mit dieser Entscheidung hat in Norwegen kaum jemand gerechnet! Bislang galt es als wahrscheinlich, dass Prinz Sverre Magnus künftig mehr royale Pflichten übernimmt – Seite an Seite mit seiner älteren Schwester Prinzessin Ingrid Alexandra (20), der designierten Thronfolgerin. Doch die zieht es vorerst nach Australien: Sie wird in Sydney studieren und sich eine royale Auszeit nehmen.

Umso überraschender, dass sich auch Sverre nun für Kamera statt Krone entscheidet.