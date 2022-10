EU-Gasstreit: Nehammer für „iberisches Modell“

Vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Kritik an den Energie-Vorschlägen der EU-Kommission geübt. „Das Modell, das sich Österreich gewünscht hat, ist nicht dabei“, sagte Nehammer am Donnerstag. Er halte das sogenannte iberische Modell zur Entkopplung von Strom- und Gaspreis nach wie vor für das interessanteste. Es gehe nun darum, trotzdem zu einer Lösung zu kommen.