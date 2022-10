Von der Leyen: Bereitschaft für Gaspreisdeckel

Vor dem informellen Gipfel der EU-Staats- und -Regierungschefs am Freitag hat sich die Europäische Kommission offen für einen Gaspreisdeckel für bestimmte Gaskäufe gezeigt. Die EU-Kommission sei „bereit, über eine Obergrenze auf den Preis von Gas zu diskutieren, das zur Stromerzeugung verwendet wird“, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Straßburg. Dies wolle sie den Staats- und Regierungschefs im Voraus in einem Schreiben mitteilen.