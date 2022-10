Wem der Gasvorrat in Österreichs Speichern gehört

In der Heizperiode von Oktober bis Ende März verbraucht Österreich im Schnitt 63 TWh, im Gesamtjahr rund 95 TWh, sagt Ministerin Leonore Gewessler am Donnerstag. Allerdings konnte zuletzt spürbar gespart werden. So fiel der Gasverbrauch im ersten Halbjahr um 6,4 Prozent. Hinzu kommt, dass auch in Österreich Gas gefördert wird. Und die Gas-Pipelines versiegen nicht zur Gänze, somit sollte Österreich über die Heizperiode kommen.