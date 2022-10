Polizist brutal Kopfstoß versetzt: bedingte Haft

Von Notstandshilfe lebt Raphael K., um seiner Mutter - nicht angemeldet und damit quasi als Schwarzarbeiter - im elterlichen Winzerbetrieb zu helfen: „Ich kann nicht arbeiten gehen, meine Mutter braucht mich. Weil ich mich auf die Jobs vom AMS nicht bewerbe, streichen sie mir das Geld eh regelmäßig.“ Im Sommer dieses Jahres besuchte der 34-Jährige gemeinsam mit seiner Schwester und weiteren Familienangehörigen ein Dorffest im Nordburgenland. Dort trank der Arbeitslose reichlich über den Durst und rastete anschließend komplett aus. Zunächst geriet er mit einem anderen jungen Mann in Streit. Als dessen Mutter schlichtend eingreifen wollte, prügelte K. auf die Frau ein. Securitys eilten dem Opfer zu Hilfe, doch auch sie wurden von dem Burgenländer sofort mit Schlägen und Tritten bedacht. Als die alarmierte Polizei eintraf, war der Brutalo bereits von den Sicherheitskräften so gut wie möglich fixiert worden. Die Beamten sprachen die Festnahme aus und wollten dem Tobenden Handschellen anlegen - da attackierte er auch die Polizisten, wobei einer der Ordnungshüter am Kopf verletzt wurde.