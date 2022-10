Mädchen (4) war alleine auf Flüchtlingsboot

Vater wollte Mutter helfen und ließ Tochter zurück

Als der Mann merkte, dass die Frau in Schwierigkeiten war und zu ertrinken drohte, ließ er die vierjährige Tochter im Boot zurück, um seiner Frau Hilfe zu leisten. In der Zwischenzeit fuhr das Boot ab. Das Kind wurde während der fast 30-stündigen Überfahrt nach Lampedusa von einigen Frauen an Bord betreut und befindet sich jetzt in einem Zentrum für Minderjährige in der sizilianischen Stadt Agrigent.