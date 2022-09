Leiche auf Flüchtlingsboot vor Lampedusa entdeckt

Heißes Wahlkampfthema in Italien

Die Migrantenankünfte sind ein heißes Wahlkampfthema in Italien. Das Land wählt am 25. September ein neues Parlament. Ein Bündnis aus Mitte-Rechts-Parteien, darunter die ausländerfeindlichen Parteien Lega und Fratelli d‘Italia (FdI/Brüder Italiens) könnten laut Umfrage die Wahl gewinnen.