„Neue Bedrohungsbilder, über die man reden muss“

„A New World Disorder“ - unter diesem Motto fand die diesjährige Sicherheitskonferenz der Universität für Weiterbildung Krems statt. In Zeiten der Unordnung braucht es Perspektiven. Das führte uns unter anderem die Pandemie und zuletzt der russische Angriffskrieg in der Ukraine vor Augen. Hackerangriffe, Fake News und Desinformationskampagnen: Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Informationskrieg.