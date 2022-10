Kurz schlägt zurück | Trümmer der Parteigeschichte

Das kann er nicht auf sich sitzen lassen: Auf die schweren Vorwürfe gegen Sebastian Kurz, die Ex-ÖBAG-Chef und Ex-Finanzministeriums-Generalsekretär Thomas Schmid auf dem Weg zum Kronzeugenstatus vor der Wirtschafts- und Korruptions-Staatsanwaltschaft erhebt, reagierte der Ex-Kanzler am Mittwoch mit dem Versuch eines Befreiungsschlages. Er ließ seinen Anwalt der WKStA eine Tonbandaufzeichnung von einem Telefonat Kurz - Schmid im Vorjahr übergeben, die die belastenden Aussagen von Schmid widerlegen soll. Denn während Schmid heuer in den Einvernahmen angab, Kurz habe das sogenannte „Beinschab-Tool“, die Machenschaften rund um vom Finanzministerium bezahlte getürkte Umfragen für die Fellner-Zeitung, bei Schmid beauftragt, klingt das beim Telefonat im Oktober des Vorjahres anders. Kurz spricht dabei eine ganze Reihe von (möglichen) Vorwürfen gegen ihn an, fordert von Schmid dazu Stellungnahmen ein. Was Schmid da antwortet, klingt ganz anders, als seine Vorwürfe in den Protokollen der WKStA. Ob der Kurz-Befreiungsschlag mit dem Publikmachen der Telefonabschrift gelingt?