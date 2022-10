Das sind die Gründe für Österreichs Asyl-Not

Wille für Unterkünfte fehlt

Doch warum ist das anderswo nicht so? In Ballungszentren gibt es bessere Infrastruktur; oft fehlt es an Unterkünften - und am Willen, diese bereitzustellen, wie etwa die Diakonie kritisiert. Traiskirchen (NÖ) ist überfüllt, neben Oberösterreich stehen auch in Kärnten Zelte auf dem Bund gehörenden Flächen. Es ist die einzige Möglichkeit für den Innenminister, in den Ländern aktiv zu werden. Er hat hier kein Durchgriffsrecht mehr.