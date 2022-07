Zahl steigt: Landesrat warnt vor „Asyl-Kollaps“

Plus von 261 Personen

Und auch an den Zahlen des Asylzentrums Traiskirchen im Bezirk Baden zeigt sich die Tendenz klar: Bereits 1500 Menschen sind derzeit dort untergebracht – was ein Plus von 261 im Vergleich zur Woche davor bedeutet. Die Vielzahl der Schutzsuchenden spiegelt sich auch im niederösterreichischen Budget wider: Für die Betreuung waren 30 Millionen Euro vorgesehen, tatsächlich geflossen sind im ersten Halbjahr aber bereits 100 Millionen Euro.