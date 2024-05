Morddrohungen gegen Nehammer und Van der Bellen

Erste Drohmails kamen aus Venezuela

Nicht zuletzt mit dem Attentat auf Premier Fico in der Slowakei hat der rot-weiß-rote Fall an Brisanz gewonnen. Es handelt sich bei dem Angeklagten um einen 28-jährigen Österreicher. Laut Staatsanwaltschaft schickte er im Februar 2024 aus Venezuela sechs E-Mails an eine Polizeiinspektion in Wien. Darin ist zu lesen, dass er „Rache nehmen und den Bastarden das Genick brechen werde. Es wird mit Mord enden“. Gerichtet waren diese Hass-Drohungen an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen.