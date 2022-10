Pascuttini erhebt Vorwürfe gegen Landes-FPÖ

Chaos-Tage der Grazer FPÖ gehen in die nächste Runde: Am Dienstagvormittag wurde bekannt, dass die Landes-FPÖ den Klubchef des Grazer Gemeinderatsklubs, Alexis Pascuttini, aus der Partei ausschließt. Am Nachmittag trat Pascuttini gemeinsam mit Graz-Parteichefin Claudia Schönbacher vor die Presse. Auch Schönbacher rechnet mit einem Ausschluss aus der Partei.