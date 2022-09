Finanz-Krimi in Graz: FPÖ schließt Gemeinderat aus

Parteiausschluss noch kein Thema

Wird der betroffene Gemeinderat auch aus der Partei ausgeschlossen? Das ist noch offen. Von der Landespartei nahm Parteisekretär Stefan Hermann Stellung und versucht, die Reihen zu schließen: „Nun wird es an der Stadtpartei liegen, über die weitere Vorgehensweise innerhalb der FPÖ Graz zu beraten. Die Landespartei wird nach den etwaigen Erkenntnissen der Stadtpartei in den zuständigen Gremien beraten, wenn es notwendig sein sollte. Da die rund 300 FPÖ-Gemeinderäte in der Steiermark in ihren Gemeinden tagtäglich gute Arbeit leisten, sind wir weit weg von einem gekünstelten Alarmismus und lassen uns diesen auch nicht von außen in die FPÖ Steiermark tragen.“